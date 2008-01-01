Зайнутдинов вернулся в стартовый состав ЦСКА после травмы

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вернулся в стартовый состав московского ЦСКА на матч с "Сочи", который пройдет в рамках 15-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Москве на "ВЭБ Арене" и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Прямая трансляция матча Зайнутдинова за ЦСКА. Команда будет играть за лидерство в РПЛ

Зайнутдинов получил травму в последнем матче с "Ростовом" и из-за этого он пропустил игры сборной Казахстана.

ЦСКА с 31-м баллом и игрой в запасе располагается на второй строчке в РПЛ. Лидирует в чемпионате питерский "Зенит", который обходит москвичей по дополнительным показателям.