Прямая трансляция матча Зайнутдинова за ЦСКА. Команда будет играть за лидерство в РПЛ

Сегодня, 22 ноября, московский ЦСКА примет "Сочи" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Москве на ВЭБ Арене и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

В этом матче в состав ЦСКА должен вернуться футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, который в последнем матче с "Ростовом" получил травму. Из-за этого он пропустил игры сборной Казахстана.

За "Сочи" выступает еще один казахстанец Акмаль Бахтияров.

ЦСКА с 31-м баллом и игрой в запасе располагается на второй строчке в РПЛ. Лидирует в чемпионате питерский "Зенит", который обходит москвичей по дополнительным показателям.