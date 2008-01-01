Прямая трансляция матча Зайнутдинова за ЦСКА. Команда будет играть за лидерство в РПЛ

Соперником будет "Сочи", за который выступает Акмаль Бахтияров.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 13:47

Сегодня, 22 ноября, московский ЦСКА примет "Сочи" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Москве на ВЭБ Арене и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

В этом матче в состав ЦСКА должен вернуться футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, который в последнем матче с "Ростовом" получил травму. Из-за этого он пропустил игры сборной Казахстана.

За "Сочи" выступает еще один казахстанец Акмаль Бахтияров.

ЦСКА с 31-м баллом и игрой в запасе располагается на второй строчке в РПЛ. Лидирует в чемпионате питерский "Зенит", который обходит москвичей по дополнительным показателям.

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Зайнутдинов Бахтиер Бахтияров Акмаль ЦСКА Сочи ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 13:47
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