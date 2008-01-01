Алип, Исламхан, Меркель и другие. Кого из казахстанцев ждут в РПЛ?

В этой лиге они не будут считаться легионерами.

Нуралы Алип. Фото: ФК "Кайрат"©️
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 15:59

В клубах чемпионата России продолжают изучать возможности подписания контрактов с футболистами из стран ЕАЭС. В списке потенциальных новичков команд РПЛ есть и казахстанцы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В шорт-листе игроков, которых приметили журналисты сайта russianfootballnews.com, защитник "Кайрата" Нуралы Алип, полузащитник "Аль-Айна" Бауыржан Исламхан, а также хавбек саудовского "Аль-Фейсали" Александр Меркель

Кроме вышеперечисленных футболистов издание отметило еще нескольких футболистов, которые не будут считаться легионерами в России. Среди них есть вингер "Астаны" Тигран Барсегян, полузащитник "Кайрата" и сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, а также армянские футболисты - Саргис Адамян из немецкого "Хоффенхайма" и Генрих Мхитарян из итальянской "Ромы"

Стоит отметить, что ранее уже были слухи о возможном переходе 20-летнего Алипа в один из клубов РПЛ. 

Напомним, что с июля этого года футболисты из стран, входящих в ЕАЭС, не считаются легионерами в РПЛ. На сегодняшний день в высшем дивизионе чемпионата России выступают Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА), Марат Быстров ("Ахмат"), Исламбек Куат ("Химки") и Акмаль Бахтияров ("Сочи").

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Сегодня 15:59
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