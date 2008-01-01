Бахтиеру Зайнутдинову разрешили возобновить тренировки после травмы головы

Во время матча РПЛ он получил удар коленом в голову.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 16:24

Стали известны результаты дополнительного обследования футболиста московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, передает Sport24. Динамика восстановления у игрока оказалась хорошей. 

"Бахтиер прошел обследование, динамика восстановления хорошая. Врачи разрешили потихоньку приступать к тренировкам, далее нагрузки будут корректироваться исходя из состояния игрока", - прокомментировал агент футболиста Евгений Новиков.

Напомним, Зайнутдинов получил сотрясение мозга в результате удара коленом в голову в домашнем матче 14-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:0). Его унесли с поля на носилках.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Премьер-лига России
Футбол Россия
0
Сегодня 16:24
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