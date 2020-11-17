"Очнулся, когда уже несли на носилках". Большое интервью Зайнутдинова - о травме головы, жизни в Таразе и ЦСКА

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов признался, что не помнит эпизода с получением травмы в матче российской премьер-лиги. В интервью РИА Новости он объяснил, почему быстро влился в "армейский" коллектив, а также рассказал про бабушку, которая стала болельщицей "красно-синих" после его трансфера.

"Очнулся, когда уже был на носилках"

- Как вы провели последнюю неделю после этого жуткого столкновения (в матче 14-го тура РПЛ с "Ростовом")?

- Момент видели сами, получился таким неприятным. После игры я сделал обследование: МРТ и КТ. Клубный доктор сообщил, что у меня есть сотрясение (мозга). То есть существует проблема. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, спасибо за поддержку!

- Можно сказать, что тренерский и медицинский штабы в большей мере перестраховались, не отпустив вас на матчи сборной?

- В первые дни все же у меня были головные боли, а лететь на самолете при высоком давлении было бы нежелательно. Врачи решили, что при сотрясении лучше остаться на месте.

- Тот момент с трибуны показался довольно страшным. Особенно испугала реакция футболистов, которые очень активно кричали и жестикулировали, чтобы медики скорее выбежали на поле.

- Пошел в подкат на бровке, а (Денис) Тереньтев хотел перепрыгнуть меня, но попал коленом в висок. Я вырубился… Более-менее очнулся, когда уже меня несли на носилках.

- Ничего себе, показалось, что после оказания помощи вы уже находились в сознании.

- Ничего этого не помню. Только после первого тайма получилось посмотреть повтор и понять, как это произошло. Было небольшое помутнение, а врачи сказали, что продолжать матч не стоит.

- Но Тереньтев же не специально это сделал?

- Конечно. Он после игры позвонил и принес свои извинения, сказал пару слов.

"Чувствую себя лучше в атаке, но к игре в обороне привык быстро"

- ЦСКА в это межсезонье на редкость щедро тратился на трансферы. Ваш переход, не в обиду сказано, обсуждался чуть меньше, чем приобретение того же Адольфо Гайча. Но, в отличие от него и других партнеров, у вас получилось быстрее всего освоиться в составе. Шумиха не всегда способствует результату?

- Наверное, на моей истории сказался тот факт, что я уже играл в РПЛ. Ребята приехали из других стран, поэтому привыкнуть к новым условиям было все же тяжелее. В целом все ребята из команды своей поддержкой помогли быстро адаптироваться в коллективе.

- Как проходил этот процесс?

- Они рассказывали, что и где находится на базе. Начали общаться просто сразу, с самых первых дней. Администраторы тоже сыграли свою роль.

- Могли бы назвать самого близкого партнера?

- Выделить, наверное, никого не могу, но с Ильзатом (Ахметовым) ездим на тренировку и обратно, потому что живем рядом. Соседи.

- Ваш отец рассказывал, что во всех командах, где вы играли, было принято проставляться перед партнерами, в хорошем плане. Забил гол - угостил игроков в кафе или заказал пиццу. Есть ли такое в ЦСКА?

- Проблема с вирусом пока не дает возможности вот так вот отметить. Не знаю еще всех тонкостей, а с командой в таком формате еще не собирались. Думаю, в скором времени мне напомнят, как надо проставиться (смеется). Обязательно это сделаем.

- После дебютного забитого мяча в Екатеринбурге никто не намекал?

- Просто поздравили меня с голом, было очень приятно.

- В первых матчах вас использовали на левом фланге ближе к линии атаки, после травмы Георгия Щенникова переместили чуть назад. Где чувствуете себя более комфортно?

- Чувствую себя лучше в атаке. Когда сломался Щенников, пришлось играть левого защитника, но самое главное-то - приносить пользу команде. Где поставят, там и буду проявлять себя.

- Быстро привыкли к игре крайним защитником?

- Скажу так, что ко всему в жизни привыкаешь. С каждой игрой чувствовал себя более уверенно. Штаб и партнеры подсказывали, когда лучше обороняться, когда лучше идти в атаку. Но необходимо еще учиться и учиться.

- Кто больше подсказывал?

- В основном ребята из обороны говорили, как нужно. Очень хорошо подсказывали. Все-таки опытные парни играют в защите ЦСКА.

"Экс-игроки ЦСКА из "Ростова" желали удачи в Москве"

- Пару недель назад Валерий Карпин назвал вас главной потерей "Ростова" в межсезонье. Вы были очень близки с ним?

- Он поверил в меня, а ведь я только приехал из Казахстана. Не буду цитировать его слова, но он, знаете, хотел сделать из меня игрока. Постоянно подсказывал, помогал. Но сложилось так, что я неожиданно ушел в ЦСКА.

- Как он отпускал вас?

- Конечно, был тяжелый момент. Пожелал мне всего хорошего в новой команде. Благословил. Мы, конечно, остались с Георгиевичем в теплых отношениях. Иногда можем и списаться, кстати, вот после игры он интересовался здоровьем.

- Кто выходил на вас из ЦСКА?

- Виктор Михайлович (Гончаренко) позвонил мне, мы с ним поговорили. Это сыграло большую роль.

- Есть ли связи с экс-партнерами по ростовской команде?

- Вот как раз перед матчем удалось поговорить со многими ребятами, хотя команда уже изменилась по составу. С теми, с кем играл, минут 20 болтали.

- В "Ростове" есть Роман Еременко и Павел Мамаев, также до межсезонья там был Алексей Ионов. Консультировались ли с ними о переходе?

- Мамаев, да, подсказал. Говорил, что ЦСКА - большой клуб, и пожелал мне удачи. Поддержал. Еременко еще добавил, что необходимо выкладываться. Особых справок-то не надо было наводить, я с детства смотрел российский футбол, знал всех игроков. А сейчас ребята, с которыми я рос, шутят, что все в Казахстане смотрят и поддерживают ЦСКА.

- "Армейцы" теперь самые популярные в Казахстане?

- Точно одни из самых популярных.

- Кстати, не болели в детстве за них?

- Ну как сказать, смотрел очень много матчей. Следил за Акинфеевым, Березуцкими, Игнашевичем. В Казахстане у всех есть российские каналы, потому все и смотрели чемпионат России.

- Ранее Акинфеев рассказал, что защитник Вадим Карпов не знает, кто такие Вагнер и Карвальо. Насколько я понял, для вас этот вопрос неактуален.

- Ну а как же! Легенды ЦСКА.

"Бабушка в 76 лет стала фанаткой армейцев"

- Могли бы рассказать про город Тараз того времени, когда вы там жили?

- Небольшой город в Казахстане, в котором очень тепло. Находится на юге страны. С детства любил футбол, поэтому только и занимался им. Нас отец отвел на тренировки. Как бы банально ни было, но все время проводил именно на поле.

- Чем занимается отец? Он никогда не был связан с футбольной деятельностью?

- Нет, он болельщик. Переживает за местную команду. Помню, как ходили вместе и делали плакаты. А так занимается немного другим, у него строительная точка есть.

- Помогали отцу на ней?

- Ага, продавали товары для дома. Помогал перетаскивать стройматериалы или что-то в этом роде. Получалось ли у меня? Отец не жаловался (смеется).

- Есть слухи, что вы могли перейти в ЦСКА еще в юном возрасте, но отец не отпустил. Правда?

- Знаете, там не было никакой конкретики. Кто-то (из представителей) приезжал просматривать игроков в Казахстан. У меня, кажется, в это время была травма, но на просмотр звали.

- Кстати, правильно понимаю, что вот сейчас в игре с "Ростовом" был второй случай, когда вас уносили с поля на носилках? Первый был в 17 лет, когда порвали "кресты".

- Да, верно, в 2015 году. Мне было 17 лет, и я получил травму на мемориале Гранаткина.

- Не было ли каких-то опасений, когда снова увидели носилки?

- Слава богу, что все обошлось без серьезной травмы. Думаю, что в скором времени получится вернуться в состав.

- А что испытывали тогда? Думали ли, что это приговор?

- Конечно, без таких мыслей не может обходиться. Такая травма либо сломает тебя, либо сделает сильнее. У меня получился второй вариант. На молодом теле быстро все заживает!

- Слышал, что друзья помогали оплатить лечение?

- Да, ребята с дубля собирали, кто и чем может. В местной клинике сделали операцию за 80 тысяч рублей.

- Сильно ли переживала семья?

- Поддержка близких людей очень помогала. Если бы этого ничего не было, может быть, дальнейшей карьеры могло и не быть.

- Ваш самый преданный болельщик - это бабушка, верно?

- Да, бабушке 76 лет. Она теперь стала фанаткой ЦСКА. Могу сказать, что она даже разбирается в футболе.

- Ого! И как?

- Понимает, когда меня поставили в защиту, когда я играю чуть выше. Разбирается в тактике! А матчи не пропускает.

- Удалось ли проанализировать с ней ваши действия на поле?

- В основном, это на уровне переживаний, обсуждаем падения, а потом обязательно спрашивает, не болит ли у меня ничего.

Фото: кадр с трансляции (1), ЦСКА (2, 4), ФК "Ростов" (3)