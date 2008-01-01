Клуб игрока казахстанской "молодежки" выиграл третий матч подряд

"СКА-Хабаровск"
, за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
, переиграл "Текстильщик"
в 22-м туре ФНЛ (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 24-й минуте забил Константин Базелюк.
Таким образом, "СКА-Хабаровск" занес в свой актив третью победу подряд, набрал 34 очка и расположился на восьмом месте из 22, а "Текстильщик" с 25 баллами оказался на 15-й строчке.
Кенесов был в заявке на игру, но на поле так и не вышел.
20-летний полузащитник выступает за "СКА-Хабаровск" с августа. С того момента провел 16 матчей в ФНЛ. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.