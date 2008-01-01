Клуб игрока казахстанской "молодежки" выиграл третий матч подряд

Игра была домашняя.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 13:25
"СКА-Хабаровск", за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, переиграл "Текстильщик" в 22-м туре ФНЛ (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 24-й минуте забил Константин Базелюк.

Таким образом, "СКА-Хабаровск" занес в свой актив третью победу подряд, набрал 34 очка и расположился на восьмом месте из 22, а "Текстильщик" с 25 баллами оказался на 15-й строчке.

Кенесов был в заявке на игру, но на поле так и не вышел.

20-летний полузащитник выступает за "СКА-Хабаровск" с августа. С того момента провел 16 матчей в ФНЛ. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
Метки:
Футбол Россия СКА-Хабаровск Кенесов Арман Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 13:25
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