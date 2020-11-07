Зайнутдинова назвали своим в Узбекистане

Узбекский сайт Sports.uz в своем материале отметил переход полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова из "Ростова" в московский ЦСКА.

"Эксперты говорят, что трансфер Шомуродова был удачным и выгодным, а в случае с этническим узбеком из Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым "Ростов" поспешил. Стоимость трансфера Зайнутдинова для ЦСКА составляет всего два миллиона евро. "Ростов" не смог найти способа сохранить 22-летнего парня с большим талантом. Это был легкий и выгодный трансфер для "армейцев", - пишет издание.

Сезон Зайнутдинов начинал в "Ростове", за который провел четыре игры. В августе хавбек перешел в ЦСКА и успел провести десять игр, забив один гол.