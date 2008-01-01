"Планируется обследование". Агент Зайнутдинова рассказал о состоянии игрока после травмы в матче РПЛ

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал о сроках восстановления игрока после травмы.



"Здоровье у Бахтиера уже лучше. Восстановление идет хорошо, гематома понемногу сходит. Сейчас он не тренируется, физические нагрузки ему запрещены. На следующей неделе планируется обследование, по итогам которого будет ясен дальнейший ход восстановления", - приводит слова Новикова Sport24.



Зайнутдинов получил сотрясение мозга после удара коленом в голову в домашнем матче 14-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:0). По этой причине игрок не поможет сборной Казахстана в ближайших матчах Лиги наций. 15 ноября подопечные Михала Билека в гостях сыграют с Албанией, а 18-го числа дома примут Литву.