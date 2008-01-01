Появились подробности о восстановлении Зайнутдинова после удара коленом в голову

Футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в эти дни работает по индивидуальной программе, сообщает Bobsoccer.ru.



"Футболисты, которые остались в расположении клуба, с завтрашнего дня вернутся к работе в Ватутинках. Планируется товарищеская игра. Основная обойма к возобновлению РПЛ увеличится, в частности за счет возвращения Георгия Щенникова и Ильзата Ахметова. Трое "армейцев" не поехали в сборные из-за различных повреждений. Марио Фернандес, Константин Марадишвили и Бахтиер Зайнутдинов в эти дни работают по индивидуальной программе", - информирует издание.



Также отмечается, что в полном составе "армейцы" соберутся только 20 ноября, лишь за два дня до игры против "Сочи" в РПЛ.



Напомним, что в начале матча 14-го тура защитник "Ростова" Денис Терентьев в движении попал коленом в голову Зайнутдинову, который пошел в подкат. Игрока ЦСКА мгновенно заменили, позже медицинский штаб диагностировал у казахстанца закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По этой причине игрок не поможет сборной в ближайших матчах Лиги наций.