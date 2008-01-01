"Мне нравился Зайнутдинов". Роман Широков оценил трансфер казахстанца в ЦСКА

В его состав он перешел летом.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 21:59
Бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что московский ЦСКА отметился хорошим трансфером, пригласив в свой состав казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги".

- Какой из клубов лучше других провел трансферную кампанию?

- У ЦСКА хорошее приобретение, мне нравился Зайнутдинов. Просто они его используют как левого защитника. Посмотрим, что будет дальше. По остальным трансферам ЦСКА пока трудно что-либо сказать.

Отметим, что до перехода в ЦСКА в августе Зайнутдинов играл за "Ростов", в который перебрался из "Астаны" в начале 2019 года. За "армейцев" он провел в РПЛ уже десять игр, в которых забил один гол.
Метки:
Футбол Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России Россия
Футбол Россия
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Сегодня 21:59
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