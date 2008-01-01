Футболист казахстанской "молодежки" остался в запасе в победном матче своей команды в чемпионате России

Встреча прошла в рамках ФНЛ.

Арман Кенесов. Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
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СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:2

"СКА-Хабаровск", за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, одержал победу в домашнем матче Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда принимала "Нефтехимик" из Нижнекамска и выиграла со счетом 3:2. 

По итогам первого тайма гости вели 1:0, но после перерыва пропустили три гола. В добавленное время "Нефтехимик" сократил разрыв до минимума, но сравнять на ничью не успел.

Отметим, что Кенесов эту встречу провел на скамейке запасных. 

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СКА-Хабаровск Кенесов Арман
Футбол Россия
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Сегодня 16:40
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