Футболист казахстанской "молодежки" остался в запасе в победном матче своей команды в чемпионате России

"СКА-Хабаровск", за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, одержал победу в домашнем матче Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда принимала "Нефтехимик" из Нижнекамска и выиграла со счетом 3:2.

По итогам первого тайма гости вели 1:0, но после перерыва пропустили три гола. В добавленное время "Нефтехимик" сократил разрыв до минимума, но сравнять на ничью не успел.

Отметим, что Кенесов эту встречу провел на скамейке запасных.