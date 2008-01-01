Клубы казахстанцев Зайнутдинова и Кенесова сыграют друг против друга в Кубке России

Состоялась жеребьевка 1/8 финала.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 19:03

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Московский ЦСКА на этой стадии сыграет с хабаровским СКА. Точная дата проведения матча еще не определена.

Отметим, что в этой встрече друг против друга могут сыграть два казахстанца - это выступающий за ЦСКА полузащитник сборной Бахтиер Зайнутдинов и представитель "молодежки" Арман Кенесов из СКА.

Напомним, Зайнутдинов заработал травму в матче с "Ростовом", получив удар коленом в голову от соперника. Ожидается, что он вернется в строй матчу 15-го тура РПЛ с "Сочи", который состоится 22 ноября.

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Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Кенесов Арман СКА-Хабаровск Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 19:03
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