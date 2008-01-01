Стало известно, когда Зайнутдинов вернется на поле после сотрясения мозга

Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов вернется на поле после международного перерыва, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Зайнутдинов должен полностью восстановиться после легкой формы сотрясения мозга и закрытой черепно-мозговой травмы к матчу 15-го тура РПЛ с "Сочи", который состоится 22 ноября на "ВЭБ Арене".

Ранее хавбек не отправился в расположение сборной Казахстана по настоянию врачей "армейцев".

В сборной Казахстана нашли замену Зайнутдинову после удара коленом в голову

Напомним, Зайнутдинов получил травму в матче с "Ростовом". Казахстанец получил удар коленом в голову от соперника и потерял сознание, после чего покинул поле на носилках. В итоге его заменили уже на девятой минуте игры.