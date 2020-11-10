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Стало известно, когда Зайнутдинов вернется на поле после сотрясения мозга

ЦСКА не отпустил казахстанца в сборную.

Стало известно, когда Зайнутдинов вернется на поле после сотрясения мозга
Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов вернется на поле после международного перерыва, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Зайнутдинов должен полностью восстановиться после легкой формы сотрясения мозга и закрытой черепно-мозговой травмы к матчу 15-го тура РПЛ с "Сочи", который состоится 22 ноября на "ВЭБ Арене".

Ранее хавбек не отправился в расположение сборной Казахстана по настоянию врачей "армейцев".

В сборной Казахстана нашли замену Зайнутдинову после удара коленом в голову

Напомним, Зайнутдинов получил травму в матче с "Ростовом". Казахстанец получил удар коленом в голову от соперника и потерял сознание, после чего покинул поле на носилках. В итоге его заменили уже на девятой минуте игры.

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Травма Премьер-лига России

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