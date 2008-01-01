У Зайнутдинова диагностировали черепно-мозговую травму

В ЦСКА сделали заявление.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 16:52

Московский ЦСКА на своем официальном сайте сделал заявление о состоянии футболиста сборной Казахстана Бахтиере Зайнутдинове, получившем травму, сообщают Vesti.kz. В клубе подтвердили, что у него диагностированы повреждения.

"У замененного в начале первого тайма игры с "Ростовом" Бахтиера Зайнутдинова выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды", - говорится в сообщении команды.

Напомним, что Зайнутдинов в начале игры РПЛ против "Ростова" получил коленом в голову от соперника и потерял сознание, а позже был вовсе заменен. ЦСКА выиграл ту встречу со счетом 2:0.

Шокирующий удар по Зайнутдинову, выход Куата и победа Быстрова. Как сыграли казахстанцы в 14-м туре РПЛ

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Травма Сборная РК по футболу Премьер-лига России
Футбол Россия
0
Сегодня 16:52
© 2008 - 2020 ТОО «EML»