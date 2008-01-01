Шокирующий удар по Зайнутдинову, выход Куата и победа Быстрова. Как сыграли казахстанцы в 14-м туре РПЛ

Матчи 14-го тура российской премьер-лиги по-разному сложились для игроков сборной Казахстана, хотя в большинстве случаев их команды добились побед. Корреспондент Vesti.kz представляет краткий обзор выступлений наших соотечественников в минувший уикенд.



Бахтиер Зайнутдинов, ЦСКА 2:0 "Ростов"



Примечательный матч для казахстанца, поскольку он впервые играл против своего бывшего клуба и наверняка испытывал особые эмоции. К сожалению, игра для Зайнутдинова быстро закончилась. Уже на старте первого тайма правый защитник "Ростова" Денис Терентьев в движении попал коленом в голову Бахтиеру и тот потерял сознание. На телевизионных повторах эпизод выглядел очень тревожно, но после матча Виктор Гончаренко отметил, что игрок пришел в себя, состояние нормальное. При этом, пока неизвестно, сможет ли полузащитник прибыть в расположение сборной Казахстана. ЦСКА, между тем, выиграл и продолжает лидировать в чемпионате России.







Марат Быстров, "Тамбов" 0:1 "Ахмат"



Фланговый защитник сборной Казахстана вновь остался вне стартового состава "Ахмата", но появился на поле уже в начале второго тайма. Быстров неплохо вошел в игру, на сей раз действуя слева в полузащите. "Ахмату" удалось забить гол в конце встречи и добыть важные три очка. Главный тренер грозненской команды Андрей Талалаев отметил, что у него были квалифицированные игроки в запасе и они в итоге освежили игру на флангах, вероятно, речь в том числе о Быстрове.







Исламбек Куат, "Химки" 2:0 "Рубин"



Наставник "Химок" Игорь Черевченко продолжает использовать сочетание в центре поля: Глушаков - Трошечкин, именно поэтому казахстанца снова не оказалось в стартовом составе подмосковного клуба. "Химки" весьма уверенно по счету обыграли "Рубин", а Куат появился на поле лишь в компенсированное время, заменив Глушакова. Тем менее, эмоции от победы и даже такой минимальный игровой отрезок должны добавить Исламбеку больше мотивации перед отъездом в сборную.







Акмаль Бахтияров, "Сочи" 1:1 "Уфа"



Полузащитник молодежной сборной Казахстана с пугающей стабильностью остается игроком глубокого резерва в "Сочи". В домашнем матче с "Уфой" Владимир Федотов произвел лишь две замены, если атакующий игрок не выходит даже в такой ситуации - кажется, это приговор.