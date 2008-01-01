Стали известны диагноз и сроки восстановления Зайнутдинова после удара в голову

Медицинский блогер Sports.ru Артем Рыженко прокомментировал эпизод с травмой футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова во время матча 14-го тура РПЛ ЦСКА - "Ростов" (официальный диагноз будет позднее).



В начале игры Зайнутдинов получил коленом в голову от соперника и потерял сознание, а позже был вовсе заменен.



"Возможно, сотрясение. В худшем случае перелом костей черепа, но маловероятно. Скорее всего, сотрясение. В зависимости от состояния - это несколько дней полного покоя. Затем постепенное возвращение", - рассказал Рыженко.



ЦСКА обыграл "Ростов" в матче РПЛ с тяжелой травмой Зайнутдинова и отбитым пенальти



Отметим, что до перехода в ЦСКА в августе казахстанец играл за "Ростов", в который перебрался из "Астаны" в начале 2019 года. За "армейцев" он провел в РПЛ уже десять игр, в которых забил один гол.