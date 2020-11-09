"Казалось, что произошло что-то страшное". Российские СМИ - об эпизоде с травмой Зайнутдинова

"Спорт-Экспресс"
в обзоре к матчу 14-го тура РПЛ ЦСКА - "Ростов"
не оставил без внимания эпизод с травмой казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова
, который был заменен в начале встречи.
ЦСКА обыграл "Ростов" в матче РПЛ с тяжелой травмой Зайнутдинова и отбитым пенальти
"...ЦСКА не смутила даже травма Зайнутдинова в самом начале матча - казахстанец получил удар ногой в голову от Еременко. По первоначальной реакции партнеров казалось, что произошло что-то страшное - например, Влашич сразу замахал руками, призывая врачей срочно выйти на поле, остальные тоже были заметно встревожены. К счастью, все в целом обошлось. Покидая поле, Зайнутдинов в сознании сидел на носилках, и даже перекинулся парой слов с Валерием Карпиным, показав, что ничего критичного с ним не случилось. Судя по всему, дело обойдется небольшим сотрясением...
На перерыв на матчи сборных ЦСКА уходит единоличным лидером, выиграв на этом отрезке все четыре матча. Всего же победная серия ЦСКА в РПЛ достигла пяти встреч, начавшись с гостевого выигрыша у "Урала" в начале октября", - говорится в тексте.
Отметим, что до перехода в ЦСКА в августе казахстанец играл за "Ростов", в который перебрался из "Астаны" в начале 2019 года. За "армейцев" он провел в РПЛ уже десять игр, в которых забил один гол.
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