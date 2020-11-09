"Это потеря". Полузащитник ЦСКА прокомментировал травму Зайнутдинова в матче РПЛ

22-летний полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев
подвел итоги домашней встречи 14-го тура чемпионата России с "Ростовом"
(2:0), а также прокомментировал травму казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова
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ЦСКА обыграл "Ростов" в матче РПЛ с тяжелой травмой Зайнутдинова и отбитым пенальти
"Если говорить о реализации в матче с "Ростовом", не сказал бы, что она вернулась. У нас было много моментов, а забили мы только два. Надо работать над ней дальше. Победе рад, выиграли полностью по делу. Безусловно, отбитый Акинфеевым пенальти - ключевой эпизод в матче. Это был какой-то непонятный пенальти. По видео я не пересматривал, но в динамике казалось, что это придуманный одиннадцатиметровый. Сейв Игоря - точно ключевой момент.
Травма Зайнутдинова? У нас много футболистов, которые могут заменить друг друга. Это было не так критично. Но, конечно, вместе с тем это потеря. Всей командой мы тяжело переживаем за каждого, кто получает травму. Надеюсь, после паузы на сборные Баха будет готов.
Вызов в национальную сборную? После игры сил нет, эмоций тоже, но я рад, что вызвали. В расположении сборной, когда приедем, все буду чувствовать по-другому", - приводит слова Кучаева "Чемпионат"
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Отметим, что Зайнутдинов получил травму и был заменен
на девятой минуте игры. До перехода в ЦСКА в августе казахстанец играл за "Ростов", в который перебрался из "Астаны" в начале 2019 года.
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