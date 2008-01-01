"Надеюсь, что все обойдется". Акинфеев - о травме Зайнутдинова в матче против бывшего клуба РПЛ

Лучший футболист матча ЦСКА - "Ростов" (2:0) Игорь Акинфеев
поделился впечатлениями от игры в эфире канала "Матч Премьер". Его комментарий приводится на сайте Euro-football.ru
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ЦСКА обыграл "Ростов" в матче РПЛ с тяжелой травмой Зайнутдинова и отбитым пенальти
- В первом тайме тренеру довольно рано пришлось делать замену, Бахтиер Зайнутдинов получил травму. Как-то поменялась структура игры, по-другому пришлось выходить из обороны?
- Нет, план был такой же, пожелаем Бахтиеру здоровья, надеюсь, что все обойдется. Мы понимали после поражения в Голландии, последний тур перед перерывом, что если мы проиграем на своем поле, это вызовет еще больше негатива, и не хотелось плохого эмоционального фона в команде. У нас хорошее настроение, даже не говорю про очки. Уходим на перерыв и будем спокойно готовиться. Победа придает эмоций, сил.
Отметим, что Бахтиер Зайнутдинов
получил травму и был заменен
на девятой минуте игры. До перехода в ЦСКА в августе казахстанец играл за "Ростов", в который перебрался из "Астаны" в начале 2019 года.
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