"Надеюсь, что все обойдется". Акинфеев - о травме Зайнутдинова в матче против бывшего клуба РПЛ

"Армейцы" лидируют в таблице.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ПФК ЦСКА©
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Сегодня 09:41
Лучший футболист матча ЦСКА - "Ростов" (2:0) Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала "Матч Премьер". Его комментарий приводится на сайте Euro-football.ru.

ЦСКА обыграл "Ростов" в матче РПЛ с тяжелой травмой Зайнутдинова и отбитым пенальти

- В первом тайме тренеру довольно рано пришлось делать замену, Бахтиер Зайнутдинов получил травму. Как-то поменялась структура игры, по-другому пришлось выходить из обороны?

- Нет, план был такой же, пожелаем Бахтиеру здоровья, надеюсь, что все обойдется. Мы понимали после поражения в Голландии, последний тур перед перерывом, что если мы проиграем на своем поле, это вызовет еще больше негатива, и не хотелось плохого эмоционального фона в команде. У нас хорошее настроение, даже не говорю про очки. Уходим на перерыв и будем спокойно готовиться. Победа придает эмоций, сил.

Отметим, что Бахтиер Зайнутдинов получил травму и был заменен на девятой минуте игры. До перехода в ЦСКА в августе казахстанец играл за "Ростов", в который перебрался из "Астаны" в начале 2019 года.

Турнирная таблица РПЛ
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