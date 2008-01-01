Тренер ЦСКА рассказал о состоянии Зайнутдинова после удара коленом в голову

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии Бахтиера Зайнутдинова, получившего травму в начале матча с "Ростовом" в рамках 14-го тура российской премьер-лиги. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Зайнутдинов получил удар в голову, на какое-то время потерял сознание. Но сейчас врачи говорят, что пришел в себя", - сказал Гончаренко.

Инцидент произошел на седьмой минуте игры. Зайнутдинов пошел в подкат на левом фланге обороны и получил коленом в голову от соперника. В результате столкновения казахстанец потерял сознание и ему понадобилась помощь врачей.

В итоге Зайнутдинова заменили и унесли с поля на носилках.

Для казахстанца это был десятый матч за ЦСКА. Сезон хавбек начинал в "Ростове", в составе которого провел четыре матча.