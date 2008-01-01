Дзюба лишился капитанской повязки после утечки интимного видео

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба лишился капитанской повязки после утечки видео интимного характера. На ближайший матч чемпионата страны против "Краснодара" петербургскую команду, согласно опубликованному на сайте российской премьер-лиги (РПЛ) протоколу, выведет хорватский защитник Деян Ловрен.

При этом Дзюба, игравший с капитанской повязкой во всех предыдущих матчах "Зенита" в нынешнем сезоне, выйдет на поле в стартовом составе. Матч с "Краснодаром" пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 8 ноября, и начнется в 22:00 по столичному времени. Никаких комментариев от "Зенита" относительно смены капитана не появлялось.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива.

По информации Baza, Дзюба заранее знал, что в сеть могли слить видео интимного характера с его участием. Отмечается, что до непосредственной утечки злоумышленники взломали смартфон 32-летнего форварда, получив доступ к его данным. Никаких требований нападающему так и не было выдвинуто.

Дзюба известен по выступлениям за "Зенит", "Ростов" и столичный "Спартак". В составе клуба из Петербурга он дважды выигрывал чемпионат России. За сборную страны Дзюба провел 47 матчей и забил 26 голов.