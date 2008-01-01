Зайнутдинов получил коленом в голову от соперника и потерял сознание. Казахстанца унесли с поля на носилках

В итоге его заменили.

Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 19:46

Полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов получил травму в матче 14-го тура российской премьер-лиги с "Ростовом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Инцидент произошел на седьмой минуте игры. Зайнутдинов пошел в подкат на левом фланге обороны и получил коленом в голову от соперника. В результате столкновения казахстанец потерял сознание и ему понадобилась помощь врачей.

Спустя некоторое время Зайнутдинова унесли с поля на носилках, а после его заменили.

Добавим, что для Зайнутдинова это был десятый матч за ЦСКА. Сезон хавбек начинал в "Ростове", в составе которого провел четыре матча.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Ростов ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
1
Сегодня 19:46
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