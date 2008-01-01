Исламбек Куат помог "Химкам" сенсационно обыграть "Рубин" в матче РПЛ с дебютным голом Глушакова

Подмосковные "Химки", за которые выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, одержали победу над казанским "Рубином" в 14-м туре российской премьер-лиги.

Встреча команд прошла на "Арене Химки" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Резиуан Мирзов (48-я минута) и Денис Глушаков (69-я), забивший свой первый гол за "Химки".

Куат начинал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 91-й минуте, заменив Глушакова.

"Химки" набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" (21) идет девятым.