Экс-футболист клуба КПЛ сделал прогноз на матч Зайнутдинова за ЦСКА против "Ростова"

Хозяева на пять очков опережают гостей.

Фото: ФК ЦСКА©
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Сегодня 14:41
Экс-футболист московского "Спартака", казахстанского "Локомотива" и сборной России, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА - "Ростов" в 14-м туре российской премьер-лиги сезона-2020/21.

"График ЦСКА очень тяжелый. И мы видим, как это сказывается в еврокубках. Поражение от "Фейеноорда". Думаю, никто не ждал, что так просто все для нидерландского клуба выйдет. Играли поздно в четверг в Нидерландах. А теперь уже днем в воскресенье матч с "Ростовом". Непростое испытание.

А "Ростов" в матче со "Спартаком" показал, что он умеет терпеть, умеет моменты использовать. Фактор мастера здесь сказывается. Здесь речь о Еременко. Тут еще и Норманн должен появиться. Правда, в обороне не будет Хаджикадунича. И это ослабит оборону ростовчан.

Физически, конечно, проще в этом матче будет "Ростову". Но ЦСКА будет заряжен, нужно реабилитироваться за поражение в Роттердаме, нужно сохранить лидерство перед паузой. Игра будет идти от ЦСКА большую часть встречи, но ростовчане будут выбегать в очень опасные контратаки. Примерно в том же ключе они будут играть, что и со "Спартаком". Свой шанс наверняка "Ростов" поймает, но наверняка и пропустит. Все-таки ЦСКА по игре в атаке неплохо выглядит, есть исполнители. К тому же матч домашний", - отметил он.

Интрига матча состоит еще в том, что футболист сборной Казахстана и "армейцев" Бахтиер Зайнутдинов сыграет против бывшего клуба - "Ростова", цвета которого защищал до перехода в августе в состав москвичей.

Матч пройдет сегодня, 8 ноября, в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана

Перед этой игрой ЦСКА с 28 очками лидирует в турнирной таблице, тогда как "Ростов" с 23 баллами располагается на пятом месте из 16. 
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