Зайнутдинов высказался о предстоящем матче против бывшего клуба в РПЛ

Его трансфер состоялся летом.

Фото: ФК ЦСКА©
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Сегодня 13:58
Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов поделился ожиданиями от ближайшего матча с "Ростовом", цвета которого защищал до перехода в состав "армейцев" этим летом.

"Не хочу никого особо выделять, у них слаженная командная работа, все выкладываются по полной. Конечно, в созидании хороши Рома Еременко, Паша Мамаев. Защитники очень сильные", - приводит его слова телеграм-канал ЦВБП-медиа.

Матч 14-го тура российской премьер-лиги ЦСКА - "Ростов" пройдет сегодня, 8 ноября, в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана

Перед этой игрой ЦСКА с 28 очками лидирует в турнирной таблице, тогда как "Ростов" с 23 баллами располагается на пятом месте из 16.

По  информации российских СМИ, в предстоящем матче за хозяев не смогут сыграть из-за травм Ильзат Ахметов, Кирилл Набабкин и Бруно Фукс, а участие Георгия Щенникова находится под вопросом. За гостей не сыграют Матиас Норманн и Деннис Хаджикадунич.
Метки:
Футбол Премьер-лига России Россия ЦСКА Ростов ФК Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 13:58
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