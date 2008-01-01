Зайнутдинов высказался о предстоящем матче против бывшего клуба в РПЛ

Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов
поделился ожиданиями от ближайшего матча с "Ростовом"
, цвета которого защищал до перехода в состав "армейцев" этим летом.
"Не хочу никого особо выделять, у них слаженная командная работа, все выкладываются по полной. Конечно, в созидании хороши Рома Еременко, Паша Мамаев. Защитники очень сильные", - приводит его слова телеграм-канал
ЦВБП-медиа.
Матч 14-го тура российской премьер-лиги ЦСКА - "Ростов"
пройдет сегодня, 8 ноября, в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана
Перед этой игрой ЦСКА с 28 очками лидирует в турнирной таблице, тогда как "Ростов" с 23 баллами располагается на пятом месте из 16.
По информации российских СМИ, в предстоящем матче за хозяев не смогут сыграть из-за травм Ильзат Ахметов, Кирилл Набабкин и Бруно Фукс, а участие Георгия Щенникова находится под вопросом. За гостей не сыграют Матиас Норманн и Деннис Хаджикадунич.