Прямая трансляция матча Зайнутдинова за ЦСКА против бывшего клуба в РПЛ

Игра пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена".

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 12:35
Сегодня, 8 ноября, московский ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, примет "Ростов" в рамках 14-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

До перехода в московский клуб 25 августа Зайнутдинов защищал цвета "Ростова". На счету казахстанца один гол в девяти в матчах в составе "армейцев".

Перед этой игрой ЦСКА с 28 очками лидирует в турнирной таблице, тогда как "Ростов" с 23 баллами располагается на пятом месте из 16-ти.

По  информации российских СМИ, в предстоящем матче за хозяев не смогут сыграть из-за травм Ильзат Ахметов, Кирилл Набабкин и Бруно Фукс, а участие Георгия Щенникова находится под вопросом. За гостей не сыграют Матиас Норманн и Деннис Хаджикадунич.
Метки:
Футбол Россия Премьер-лига России Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей ЦСКА Ростов ФК
Футбол Россия
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Сегодня 12:35
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