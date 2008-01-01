Прямая трансляция матча Зайнутдинова за ЦСКА против бывшего клуба в РПЛ

Сегодня, 8 ноября, московский ЦСКА
, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, примет "Ростов"
в рамках 14-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке
.
До перехода в московский клуб 25 августа Зайнутдинов защищал цвета "Ростова". На счету казахстанца один гол в девяти в матчах в составе "армейцев".
Перед этой игрой ЦСКА с 28 очками лидирует в турнирной таблице, тогда как "Ростов" с 23 баллами располагается на пятом месте из 16-ти.
По информации российских СМИ, в предстоящем матче за хозяев не смогут сыграть из-за травм Ильзат Ахметов, Кирилл Набабкин и Бруно Фукс, а участие Георгия Щенникова находится под вопросом. За гостей не сыграют Матиас Норманн и Деннис Хаджикадунич.