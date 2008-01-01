Клуб РПЛ выиграл матч после выхода на замену защитника сборной Казахстана

Все решил один гол.

Фото: ФК "Ахмат"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 07:43
"Ахмат", за который выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров, переиграл в гостях "Тамбов" в 14-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Саранске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 87-й минуте забил Артем Тимофеев.



Быстров вышел на замену на 56-й минуте вместо Георгия Мелкадзе.

После этой игры "Ахмат", набрав 23 очка, расположился на седьмом месте из 16, тогда как "Тамбов" с 12 баллами оказался на 13-й позиции.

28-летний Быстров играет за нынешний клуб с августа. В КПЛ выступал за "Ордабасы" и "Тобол", хотя правами на него обладала "Астана". За сборную Казахстана дебютировал в феврале 2019 года.
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Футбол Россия Премьер-лига России Ахмат ФК Быстров Марат Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 07:43
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