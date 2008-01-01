Клуб РПЛ выиграл матч после выхода на замену защитника сборной Казахстана

"Ахмат"
, за который выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров
, переиграл в гостях "Тамбов"
в 14-м туре российской премьер-лиги
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Саранске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 87-й минуте забил Артем Тимофеев.
Быстров вышел на замену на 56-й минуте вместо Георгия Мелкадзе.
После этой игры "Ахмат", набрав 23 очка, расположился на седьмом месте из 16, тогда как "Тамбов" с 12 баллами оказался на 13-й позиции.
28-летний Быстров играет за нынешний клуб с августа. В КПЛ выступал за "Ордабасы" и "Тобол", хотя правами на него обладала "Астана". За сборную Казахстана дебютировал в феврале 2019 года.