Клуб игрока казахстанской "молодежки" в меньшинстве обыграл "Рубин" и вышел в 1/8 финала Кубка России

Развязка наступила после перерыва.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 15:13
"СКА-Хабаровск", за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, победил "Рубин" в Кубке России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы 9 третьего тура прошла сегодня, 4 ноября, в Хабаровске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 75-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов. При этом хабаровчане заканчивали игру вдесятером вследствие удаления Григория Труфанова на 78-й минуте.

Таким образом, "армейцы", победившие ранее "Черноморец" (3:1), стали победителями группы и вышли в 1/8 финала турнира.

20-летний Кенесов остался на скамейке запасных.

Полузащитник выступает за "СКА-Хабаровск" с августа. С того момента он провел 15 матчей в ФНЛ (второй по силе дивизион в России). Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
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Футбол Россия СКА-Хабаровск Казахстанцы за границей Кенесов Арман Сборная РК по футболу Рубин
Футбол Россия
0
Сегодня 15:13
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