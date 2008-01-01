Клуб игрока казахстанской "молодежки" в меньшинстве обыграл "Рубин" и вышел в 1/8 финала Кубка России

"СКА-Хабаровск"
, за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
, победил "Рубин"
в Кубке России, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча группы 9 третьего тура прошла сегодня, 4 ноября, в Хабаровске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 75-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов. При этом хабаровчане заканчивали игру вдесятером вследствие удаления Григория Труфанова на 78-й минуте.
Таким образом, "армейцы", победившие ранее "Черноморец" (3:1), стали победителями группы и вышли в 1/8 финала турнира.
20-летний Кенесов остался на скамейке запасных.
Полузащитник выступает за "СКА-Хабаровск" с августа. С того момента он провел 15 матчей в ФНЛ (второй по силе дивизион в России). Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.