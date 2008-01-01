Казахстанский футболист не попал в стартовый состав на кубковый матч против клуба РПЛ

Футболист молодежной сборной Казахстана и "СКА-Хабаровска" Арман Кенесов
остался на скамейке запасных на матч Кубка России против "Рубина"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча группы 9 третьего тура пройдет сегодня, 4 ноября, в Хабаровске. Начало - в 13:00 по времени Нур-Султана.
20-летний Кенесов выступает за "СКА-Хабаровск" с августа. С того момента он провел 15 матчей в ФНЛ (второй по силе дивизион в России). Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.