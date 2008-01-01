"Обидно было терять Бахтиера". Карпин назвал основной фактор ухода Зайнутдинова из "Ростова"

Игроком "армейцев" он стал летом.

Фото: ФК "Ростов"©
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Сегодня 09:00
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал переход полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова из ростовской команды в ЦСКА. Его интервью приводится на телеграм-канале ЦВБП-медиа.

- Потеря какого из ушедших футболистов наиболее чувствительна для вас?

- Так нельзя говорить - все парни провели в команде определенное время, их не нужно было учить алфавиту с буквы А. Всех не хотелось терять, но обиднее всего за Зайнутдинова. Год мы его готовили, восстанавливали, и Баха только начал выходить на тот уровень, который мы ожидали. И вот его забрали вопреки нашему желанию.

- По ощущениям, и вопреки его желанию.

- В какой-то степени - да. Баху здесь все устраивало, но ЦСКА есть ЦСКА, денег больше, все понятно.

- Фактор "денег больше" - ключевой при переходах футболистов в это окно?

- Очень ощутимый, естественно.

- Было такое, что футболисты подходили и просили отпустить, потому что "там" дают зарплату в пять раз больше?

- Про зарплату никто не говорил. Я и сам был футболистом, все понимаю. И когда называется клуб, куда зовут, про зарплату понятно и так - она больше, чем у нас.

Напомним, что 22-летний Зайнутдинов перешел в состав "армейцев" 25 августа. С тех пор сыграл за них в РПЛ девять матчей, в которых забил один гол.
Метки:
Футбол Ростов ФК Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Россия Премьер-лига России Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
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