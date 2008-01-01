"Офигительное и лучшее приобретение ЦСКА". Уткин нашел объяснение успеху трансфера Зайнутдинова

Василий Уткин оценил игру полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова в московском Известный российский комментатороценил игру полузащитника сборной Казахстана по футболув московском ЦСКА

"Зайнутдинов - офигительное приобретение. Прекрасное приобретение и лучшее приобретение ЦСКА на данный момент. Потому что он влился в игру моментально, он очень разносторонен, универсален, добавил мощи. Это просто отличная сделка. Она просто великолепная", - сказал Уткин в эфире программы "Футбольный клуб" на радиостанции "Эхо Москвы".

В ЦСКА Зайнутдинов перешел в августе из "Ростова". За это время казахстанец провел в РПЛ за армейцев девять матчей, забил один гол.