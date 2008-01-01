"Офигительное и лучшее приобретение ЦСКА". Уткин нашел объяснение успеху трансфера Зайнутдинова

За армейцев казахстанец играет с августа.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 12:50
Известный российский комментатор Василий Уткин оценил игру полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова в московском ЦСКА.
 
"Зайнутдинов - офигительное приобретение. Прекрасное приобретение и лучшее приобретение ЦСКА на данный момент. Потому что он влился в игру моментально, он очень разносторонен, универсален, добавил мощи. Это просто отличная сделка. Она просто великолепная", - сказал Уткин в эфире программы "Футбольный клуб" на радиостанции "Эхо Москвы".
 
В ЦСКА Зайнутдинов перешел в августе из "Ростова". За это время казахстанец провел в РПЛ за армейцев девять матчей, забил один гол.
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 12:50
© 2008 - 2020 ТОО «EML»