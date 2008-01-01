Российский клуб лишился победы после замены казахстанского футболиста

Соперником значился аутсайдер.

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Сегодня 08:43
"Чайка", за которую выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов, упустила победу в домашнем матче с "Томью" в рамках 19-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась вничью 1:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Артема Кулишева на седьмой минуте. На это гости ответили точным ударом Максима Дмитриева на 59-й минуте.

Оразов вышел в стартовом составе, но был заменен незадолго до ответного гола, а именно на 57-й минуте.

После этой игры "Чайка" с 27 очками расположилась на 11-м месте из 22-х, тогда как "Томь" с 11 баллами осела в подвале турнирной таблицы.

22-летний Оразов стал игроком "Чайки" этим летом, заключив соглашение по схеме "2+1".

В свое время казахстанец находился в системе "Кайрата". В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
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Футбол Россия
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Сегодня 08:43
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