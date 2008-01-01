ЦСКА с Зайнутдиновым обыграл аутсайдера и вышел на первое место в РПЛ

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над волгоградским "Ротором" в 13-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал Алан Дзагоев (41-я минута).

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для казахстанца это девятая игра за армейцев.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Ротор" (6) идет на предпоследнем, 15-м месте.