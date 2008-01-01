Российский клуб без казахстанца Куата проиграл "Зениту" в матче отмененным голом

Подмосковные "Химки" проиграли санкт-петербургскому "Зениту" в 13-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на "Арене Химки" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Андрей Мостовой (18-я минута) и Александр Ерохин (78-я).

При этом на 91-й минуте "Химки" забили гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Полузащитник "Химок" Исламбек Куат попал в заявку на матч, но остался в запасе. В текущем сезоне РПЛ он провел четыре игры за подмосковный клуб.