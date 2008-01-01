Футболист "молодежки" Казахстана вышел в старте впервые за 6 матчей, но его команда не смогла выиграть

"СКА-Хабаровск", за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, сыграл вничью с омским "Иртышом" в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 1:1. У "Иртыша" на 23-й минуте отличился Александр Масловский. Ответный гол с пенальти забил форвард хозяев Константин Базелюк на 39-й минуте.

Кенесов вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.

"СКА-Хабаровск" набрал 25 очков и занимает 12-е место в ФНЛ. До этого команда выиграла два матча. "Иртыш" с 13 баллами идет 20-м.