Футболист "молодежки" Казахстана вышел в старте впервые за 6 матчей, но его команда не смогла выиграть

До этого команда выиграла два матча.

Арман Кенесов. Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 13:16

"СКА-Хабаровск", за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, сыграл вничью с омским "Иртышом" в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 1:1. У "Иртыша" на 23-й минуте отличился Александр Масловский. Ответный гол с пенальти забил форвард хозяев Константин Базелюк на 39-й минуте.

Кенесов вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте. 

"СКА-Хабаровск" набрал 25 очков и занимает 12-е место в ФНЛ. До этого команда выиграла два матча. "Иртыш" с 13 баллами идет 20-м.

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Кенесов Арман СКА-Хабаровск Россия
Футбол Россия
0
Сегодня 13:16
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