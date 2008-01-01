"Ахмат" с Быстровым одержал победу в матче РПЛ

ФК "Ахмат", за который выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, одержал победу в матче 13-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Грозного принимал на своем поле "Краснодар". Встреча завершилась со счетом 2:0. Отличились Вилькер Анхель ('66) и Исмаэль Силва Лима ('82). Быстров вышел на поле на замену на 77-й минуте матча.

Набрав 20 очков в 13-ти встречах, "Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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