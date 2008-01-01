"Этот узбекский парень". Российский менеджер рассказал о невероятном интересе к Зайнутдинову

- А если говорить о глобальных переменах в ЦСКА?

- В ЦСКА новая жизнь. Пять-семь последних лет скаутский отдел работал в стол и вот - дорвался. Новые собственники и, самое главное, новый шоураннер (Максим Орешкин, председатель совета директоров ЦСКА - прим. ред.) этим занимаются очень серьезно.

- А если говорить о трансферной кампании?

- Интересная. Такая - инвестиционная. ЦСКА слишком ограничивает возраст - не брать старше 23 лет. В этом, может быть, и проблема. С одной стороны, здорово - взять помоложе. Но при этом у тебя сужен период оценки, который ты анализируешь. Игрок только начал и еще не до конца себя проявил. Я все-таки брал бы на год больше - до 24 лет, к примеру, но оценка у тебя была бы шире. Посмотрите, как играют, в том числе, и представители академии: Марадишвили, Тикнизян. И, конечно, этот узбекский парень. К нему был очень большой интерес на Западе, когда он играл еще за "Ростов".