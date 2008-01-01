Тренер с опытом работы в Казахстане возглавил символическую сборную тура в чемпионате России

При нем команда выиграла два матча подряд.

Сергей Юран. Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 21:39
Новый тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Юран, известный казахстанским болельщикам по работе в столичном "Локомотиве" в 2009 году, возглавил символическую сборную 18-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщается на сайте "армейцев".

51-летний россиянин начал работу в хабаровском клубе с двух побед подряд. В 17-м туре его подопечные дома обыграли "Чертаново" (2:0), а в 18-м в гостях переиграли "Томь" (2:1).

За "СКА-Хабаровск" с августа выступает 20-летний Арман Кенесов. С того момента он провел 14 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
Метки:
Футбол Россия СКА-Хабаровск Кенесов Арман Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 21:39
© 2008 - 2020 ТОО «EML»