Тренер с опытом работы в Казахстане возглавил символическую сборную тура в чемпионате России

Новый тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Юран
, известный казахстанским болельщикам по работе в столичном "Локомотиве"
в 2009 году, возглавил символическую сборную 18-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщается на сайте "армейцев".
51-летний россиянин начал работу в хабаровском клубе с двух побед подряд. В 17-м туре его подопечные дома обыграли "Чертаново" (2:0), а в 18-м в гостях переиграли "Томь" (2:1).
За "СКА-Хабаровск" с августа выступает 20-летний Арман Кенесов
. С того момента он провел 14 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.