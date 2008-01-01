"Даже представить не мог, что буду с ним играть". Зайнутдинов - об Акинфееве и новой позиции в ЦСКА

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отметил, что привыкает играть на позиции защитника, где в последних матчах его видят в ЦСКА. В интервью клубному каналу в YouTube он прокомментировал свою перестановку, а также рассказал о своем отношении к вратарю команды Игорю Акинфееву, с которым соседствует в раздевалке.

- Как тебе на другой позиции? Ты уже второй матч действуешь на фланге в защите.

- Потихоньку привыкаю. Самое главное - приносить пользу команде. То, что требует тренер, нужно выполнять, самое главное.

- Рядом находится фотография Игоря Акинфеева. Каково это - играть с человеком, который феерил, когда ты был, наверное, еще совсем маленьким?

- В детстве смотрел. Я даже представить не мог, что буду с ним играть. Это честь для меня.

Напомним, в последнем матче ЦСКА разгромил "Арсенал". Зайнутдинов заработал пенальти, которое вызвало в России много споров.