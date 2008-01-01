Клуб воспитанника "Кайрата" выиграл седьмой матч в чемпионате России

Он появился на поле после перерыва.

Фото: ФК "Чайка"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:00
"Чайка", за которую играет хавбек молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов, выиграл у "Чертаново" в 18-м туре Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей на 27-й и 49-й минутах отличились Артем Кулишев и Владимир Хозин. У проигравших один мяч на 53-й минуте отыграл Андрей Алексеев. 

Оразов появился на поле на 78-й минуте, заменив автора первого мяча Кулишева.

После этой игры "Чайка" с 26 очками расположилась на 11-м месте из 22-х, одержав седьмую победу при пяти ничьих и шести поражениях. Команда "Чертаново" с 14 баллами оказалась на 19-й позиции.

Оразов стал игроком "Чайки" этим летом, заключив соглашение по схеме "2+1".

В свое время казахстанец находился в системе "Кайрата". В КПЛ дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
Метки:
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Футбол Россия
0
Вчера 23:00
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