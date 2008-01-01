Российский клуб казахстанца выиграл матч с удалением и голом экс-игрока КПЛ

Всего было забито три мяча.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
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"СКА-Хабаровск", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов, победил "Томь" в выездном матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Томске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились экс-игрок "Кызыл-Жар СК" Никита Безлихотнов (21-я минута) и Рамазан Гаджимурадов (72-я). У проигравших один мяч отыграл Данил Пенчиков (65-я). При этом хозяева заканчивали игру вдесятером вследствие удаления Ивана Андреева (45+1-я).

20-летний Кенесов появился на поле на 86-й минуте, заменив автора второго гола Гаджимурадова.

После этой игры "армейцы" с 24 очками расположились на 11-м месте, а томичи с десятью баллами оказались на предпоследней, 21-й строчке.

Кенесов выступает за "СКА-Хабаровск" с августа. С того момента провел 14 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду. 
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Футбол Россия КПЛ-2020 Кызыл-Жар СК СКА-Хабаровск Кенесов Арман Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
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