Российский клуб казахстанца выиграл матч с удалением и голом экс-игрока КПЛ

"СКА-Хабаровск"
, за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
, победил "Томь"
в выездном матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Томске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились экс-игрок "Кызыл-Жар СК" Никита Безлихотнов
(21-я минута) и Рамазан Гаджимурадов
(72-я). У проигравших один мяч отыграл Данил Пенчиков
(65-я). При этом хозяева заканчивали игру вдесятером вследствие удаления Ивана Андреева
(45+1-я).
20-летний Кенесов появился на поле на 86-й минуте, заменив автора второго гола Гаджимурадова.
После этой игры "армейцы" с 24 очками расположились на 11-м месте, а томичи с десятью баллами оказались на предпоследней, 21-й строчке.
Кенесов выступает за "СКА-Хабаровск" с августа. С того момента провел 14 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.