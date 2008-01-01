Казахстанец снова не попал в стартовый состав на матч чемпионата России

На его счету 13 игр в этом сезоне.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 17:04
Новый тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Юран снова не поставил в стартовый состав полузащитника молодежной сборной Казахстана Армана Кенесова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гостевую встречу 18-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России) против "Томи", которая пройдет сегодня, 28 октября и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана, Кенесов начнет на скамейке запасных:

20-летний Кенесов выступает за "СКА-Хабаровск" с августа. С того момента провел 13 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
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Футбол Иртыш ФК Россия СКА-Хабаровск Кенесов Арман Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
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Сегодня 17:04
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