Казахстанец снова не попал в стартовый состав на матч чемпионата России

Новый тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Юран
снова не поставил в стартовый состав полузащитника молодежной сборной Казахстана Армана Кенесова
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Гостевую встречу 18-го тура Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион в России) против "Томи"
, которая пройдет сегодня, 28 октября и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана, Кенесов начнет на скамейке запасных:
20-летний Кенесов выступает за "СКА-Хабаровск" с августа. С того момента провел 13 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.