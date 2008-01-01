Судья разобрал эпизод с пенальти на Зайнутдинове в матче РПЛ и вынес вердикт

Бывший российский судья Илья Обломов, основатель телеграм-канала "Але, рэф!", прокомментировал пенальти, который был назначен в матче ЦСКА - "Арсенал" в ворота гостей.

Героем эпизода стал казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, которого обвинили в симуляции представители тульского клуба, спор также разгорелся в социальных сетях. При этом за футболиста заступился известный российский комментатор Константин Генич.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу москвичей. В концовке первого тайма, когда на табло еще были нули, Зайнутдинов упал в штрафной площади "Арсенала", а судья после видеоповтора назначил пенальти.

"Удивлен. На мой взгляд, нарушения не было, как и симуляции. Игрок ЦСКА бежит к мячу, Рассказов в эпизоде не участвует, находится за спиной и не фолит. Зайнутдинов падает от случайного касания. Нужно было продолжить игру.

Бахтиер бежит, движение его ноги естественно. При беге она поднимается вверх и находит колено Рассказова, который никаких противоправных действий не совершает", - цитирует Обломова Sport24.

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