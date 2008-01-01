Тренер клуба РПЛ обвинил Зайнутдинова в симуляции после разгромной победы ЦСКА

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Подпалый, комментируя разгромное поражение от ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ, обвинил Бахтиера Зайнутдинова в симуляции, передает "Чемпионат". Он заявил, что 11-метровый, который был назначен после нарушения на казахстанце, в том эпизоде придумал судья.

"Сложно комментировать. Провалили второй тайм, первый тоже играли не очень. Как будто испугались. Потеряли контроль, но явных моментов почти не было у ЦСКА, хотя они владели преимуществом.

Пенальти судья придумал. Зайнутдинов нарисовал это падение. Было неприятно получить такой пенальти "в раздевалку". Столько пропустили во втором тайме… Провал полнейший", - сказал Подпалый.

Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев тоже считает, что пенальти во многом предрешил исход матча, в котором его команда была разгромлена. Он заявил, что ему стыдно за весь российский футбол.

"Понимаю, что при таком счете тему судейства обсуждать вроде бы неуместно, но вопрос с пенальти, который был назначен в наши ворота перед самым перерывом, очень большой. И счет тогда был 0:0. Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА, а не фол со стороны защитника "Арсенала". Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол. Именно что стыдно", - сказал функционер.

Напомним, ЦСКА разгромил "Арсенал" со счетом 5:1. В концовке первого тайма Зайнутдинов упал в штрафной площади соперника, а судья назначил пенальти после видеоповтора. Отражая критику в адрес казахстанца, за него заступился известный российский комментатор Константин Генич.

"Такое подозрение может быть только у болельщиков "Спартака". Как Генич заступился за Зайнутдинова