"Такое подозрение может быть только у болельщиков "Спартака". Как Генич заступился за Зайнутдинова

Известный российский футбольный журналист и комментатор Константин Генич заступился за Бахтиера Зайнутдинова, который помог московскому ЦСКА обыграть тульский "Арсенал" в 12-м туре РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Так, в концовке первого тайма казахстанец упал в штрафной площади "Арсенала". После просмотра видеоповтора главный судья матча назначил пенальти, который реализовал Федор Чалов.

"Чистая точка, - написал Генич в твиттере. - Ну касается же".

"Со всех камер видно, как Зайнутдинов попадает ногой в колено Рассказова, потом бежит еще три шага и падает", - ответили Геничу в комментариях.

"То есть вы признаете, что Рассказов его с шага сбил?" - парировал эксперт.

"Такое подозрение может быть только у болельщиков "Спартака", - добавил он.

Напомним, матч завершился со счетом 5:1. ЦСКА набрал 25 очков и вышел на чистое второе место в РПЛ.