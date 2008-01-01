Прямая трансляция восьмого матча Зайнутдинова за ЦСКА в Казахстане

В составе москвичей хватает травмированных игроков.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 12:10
Сегодня, 26 октября, московский ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграет с тульским "Арсеналом" в 12-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В России сделали прогноз на матч ЦСКА Зайнутдинова в 12-м туре РПЛ

Перед этой игрой ЦСКА с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Арсенал" с 12 баллами располагается на 11-й позиции из 16-ти.

Российские СМИ отмечают, что за московский клуб не сыграют Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Арнор Сигурдссон. Участие в матче Марио Фернандеса и Георгия Щенникова находится под вопросом.

Для 22-летнего Зайнутдинова это будет восьмая игра в РПЛ за "армейцев", в состав которых он перешел минувшим летом.
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Футбол Премьер-лига России Россия Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу ЦСКА
Футбол Россия
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Сегодня 12:10
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