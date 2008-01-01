Российский клуб казахстанца был разгромлен в матче с тремя дублями

Три мяча были забиты до перерыва.

Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 11:18
Футбольный клуб "Носта" из Новотроицка, за который выступает казахстанский игрок Изат Кульжанов, потерпел разгромное поражение от "Звезды" из Перми в выездном матче 13-го тура ПФЛ (третий по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Отличились Евгений Тюкалов (18-я минута, 29-я), Максим Лаук (37-я, с пенальти, 66-я), Никита Голдобин (51-я, 78-я).

19-летний Кульжанов вышел в стартовом составе, но был заменен на 55-й минуте.

После этой игры "Звезда", набрав 21 балл, расположилась на седьмом месте в группе 4 (Урал-Приволжье), а "Носта" с 13 очками оказалась на десятой строчке из 15.

Кульжанов - воспитанник "Иртыша", который распался весной из-за финансовых трудностей. В прошлом сезоне выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах.
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Футбол КПЛ-2020 Иртыш ФК Россия Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 11:18
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