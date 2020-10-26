Российский клуб казахстанца был разгромлен в матче с тремя дублями

Футбольный клуб "Носта"
из Новотроицка, за который выступает казахстанский игрок Изат Кульжанов
, потерпел разгромное поражение от "Звезды"
из Перми в выездном матче 13-го тура ПФЛ (третий по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Отличились Евгений Тюкалов (18-я минута, 29-я), Максим Лаук (37-я, с пенальти, 66-я), Никита Голдобин (51-я, 78-я).
19-летний Кульжанов вышел в стартовом составе, но был заменен на 55-й минуте.
После этой игры "Звезда", набрав 21 балл, расположилась на седьмом месте в группе 4 (Урал-Приволжье), а "Носта" с 13 очками оказалась на десятой строчке из 15.
Кульжанов - воспитанник "Иртыша", который распался весной из-за финансовых трудностей. В прошлом сезоне выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне