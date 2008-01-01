В России сделали прогноз на матч ЦСКА Зайнутдинова в 12-м туре РПЛ

"Армейцы" идут на третьем месте.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 10:21
Комментатор "Матч ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА - "Арсенал" в 12-м туре российской премьер-лиги. Он считает, что "армейцы" победят.

Встреча пройдет сегодня, 26 октября, в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

"Армейцы" играют сейчас лихо, очень здорово комбинируют, созидают. Молодая группа атаки ЦСКА все больше и больше понимает друг друга. Мне кажется, у ЦСКА в атаке сейчас куда меньше проблем, чем в обороне. "Арсенал" похвастать супернадежной обороной в нынешнее время не может, поэтому Кучаев, Чалов, Обляков и кто бы там еще ни появился, даже Эджуке, в состоянии будут организовать как минимум два мяча в ворота тульской команды. Если посмотреть на статистику, то практически всегда, за исключением прошлого сезона, ЦСКА как минимум два мяча в домашних матчах "Арсеналу" забивал. Верняк тура - ЦСКА больше 1,5 гола", - отметил он.

Перед этой игрой ЦСКА с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Арсенал" с 12 баллами располагается на 11-й позиции из 16-ти.

Для 22-летнего футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова это будет восьмая игра за "армейцев", в состав которых он перешел минувшим летом.
Метки:
Футбол ЦСКА Россия Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 10:21
© 2008 - 2020 ТОО «EML»